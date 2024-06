MAxischermo al Castello Ursino per la partita degli europei Italia-Svizzera

Sabato 29 Giugno in Piazza Federico di Svevia a partire dalle ore 18:00, l'incontro di calcio Italia-Svizzera, ottavo di finale dei campionati Europei, verrà trasmesso su maxi schermo. Al termine del match la piazza pedonalizzata si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto con il Pomeriggio Boomer, un evento musicale dedicato ai migliori successi degli anni '80 e '90. Saliranno sul palco i DJ che hanno fatto la storia della musica catanese: Giuffrida, Ruggiero, Ciliberti, Lamiani, Guzzetta, JJ Faro, Firetto, D’Angelo, Tropea, Sapuppo, Scarantino, Villari, Maugeri, Vitale, Gioeni, Vinciguerra. Il "Pomeriggio Boomer" è un'occasione per ritrovarsi, ballare e cantare insieme sulle note che hanno segnato la gioventù di tanti. Un evento gratuito da non perdere, per immergersi nell'atmosfera magica degli anni '80 e '90. Per favorire l’afflusso delle persone a Castello Ursino, come ogni venerdì e sabato la metropolitana di Catania resterà aperta fino all'una di notte.