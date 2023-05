Eurospin di Cibali, Bonaccorsi (M5S): "Comune è parte civile, nostre contestazioni erano fondate"

Il Movimento 5 Stelle continua a tenere i riflettori puntati sulle presunte irregolarità nella costruzione del supermercato Eurospin di via Sabato Martelli Castaldi, a Cibali. Lo scorso 16 maggio si è svolta l'udienza preliminare, nel corso della quale il Comune di Catania si è costituito parte civile. La Procura etnea ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Biagio Bisignani, direttore dell’Urbanistica, e del responsabile del procedimento, Salvatore Bonaccorsi.

"Un gestione che ha sollevato molti dubbi e criticità che abbiamo esposto in consiglio comunale e in tutte le sedi preposte. Sono passati 4 anni da quando abbiamo depositato, come gruppo consiliare e deputazione regionale e nazionale del M5S, formale esposto contro la realizzazione del supermercato. Oggi apprendiamo che le nostre contestazioni erano fondate", dichiara Graziano Bonaccorsi, consigliere comunale uscente e candidato al Consiglio comunale di Catania. "Ci piacerebbe sapere cosa ne pensa l'ex assessore all'urbanistica, l'avv Trantino, di quello che è successo. Siamo fiduciosi del fatto che la magistratura continuerà a lavorare per approfondire le storture che in questi anni sono state oggetto di discussione in consiglio comunale, ma soprattutto l'amministrazione futura, di qualunque colore politico, prenda i dovuti provvedimenti: positivo il fatto che l'amministrazione abbia deciso di costituirsi parte civile", conclude Bonaccorsi. Interviene sulla vicenda anche il candidato sindaco di Catania, Maurizio Caserta. "Questa città, da troppo tempo, ha bisogno di essere riordinata. Necessità di una radicale pianificazione che possa scoraggiare e contrastare gli eventuali tentativi di speculazione edilizia". Lunedì 22 maggio alle ore 11 e 3 è in programma una conferenza stampa del M5S sulla vicenda.