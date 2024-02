Evade dai domiciliari per spacciare, fermato dai carabinieri cerca di impietosirli: arrestato

Un colpo d’occhio, tanto è bastato ai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante per riconoscere e arrestare un pregiudicato catanese 26enne, ritenuto responsabile dei reati di evasione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, infatti, una vecchia conoscenza dei militari che più volte lo hanno arrestato per reati in materia di droga, stava percorrendo a bordo del suo scooter Honda SH 300 la via Plebiscito quando è incappato nella pattuglia impegnata in un servizio di prevenzione dell’illegalità diffusa. I carabinieri lo hanno notato e, sapendo che doveva in quel momento essere ristretto in detenzione domiciliare, gli hanno sbarrato la strada con l’autovettura di servizio, precludendogli così ogni via di fuga. È quindi scatta immediatamente la perquisizione del 26enne che, per giustificare il fatto di essere uscito di casa nonostante la sottoposizione alla misura cautelare, ha raccontato ai carabinieri, forse per impietosirli, che si stava recando a far visita alla propria nonna, nel quartiere di Picanello. Tuttavia i risultati del controllo sul mezzo e sulla sua persona hanno raccontato una storia ben diversa. All’interno infatti dello zainetto che portava a tracolla, sono stati recuperati circa 120 grammi di marijuana, suddivisa in 24 bustine di plastica, già pronte per la vendita al dettaglio. Il 26enne è stato così arrestato e condotto nel carcere di piazza Lanza.