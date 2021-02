Evade per l'ennesima volta: arrestato

E' finito in manette per l'ennesima evasione il 53enne Vincenzo Bonomo. L'uomo aveva il braccialetto elettronico e ha pensato, nonostante ciò, di uscire fuori di casa: i militari lo hanno subito rintracciato. Non era nuovo a imprese del genere: scarcerato lo scorso 10 dicembre dal carcere di Messina dov’era stato recluso per reati contro il patrimonio commessi nel siracusano, non ha poi mai raggiunto la sua residenza a Biancavilla costringendo i carabinieri a ricercarlo.

Poi l'uomo si presentò in caserma, per evitare guai, e aveva raccontato una storia palesemente falsa dicendo di essere stato scaraventato fuori dal treno in corsa che lo avrebbe condotto a casa. Stavolta l'uomo è stato fermato dai militari in via Lambruschini, quindi ricollocato agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.