Evade dai domiciliari ed incontra i carabinieri, 26enne nuovamente arrestato

Transitando in via Cristoforo Colombo, i carabinieri del comando provinciale hanno notato un giovane che procedeva a piedi e che, alla loro vista, ha cercato di dileguarsi tra le stradine limitrofe per evitare il controllo. Dagli accertamenti è emerso che il giovane 26enne era ancora sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nel comune di Paternò e si era allontanato senza autorizzazione raggiungendo il capoluogo etneo. E' stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari dopo la convalida dell'arresto.