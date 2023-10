Evade dal carcere minorile di Airola attraverso un buco: arrestato dalla squadra mobile di Catania

E' stato arrestato a Catania, dalla squadra mobile etnea, il detenuto catanese evaso nei giorni scorsi dall'Istituto penale per minorenni di Airola (Benevento), mentre è sempre irrintracciabile il secondo detenuto, di Napoli.

Dopo aver creato un buco su di una parete della cella costruita con blocchi forati di estrema fragilità, i due detenuti si sono spostati nella cella adiacente che versava già in condizioni disastrose a seguito di una recente evasione avvenuta proprio da questa stessa cella, e da qui, attraverso un foro già presente su di una parete e mai sanato, sono riusciti a raggiungere un’altra stanza adiacente non blindata. Da qui i due detenuti si sono calati da una finestra con l’aiuto delle lenzuola, giungendo in prossimità del parcheggio dell’Istituto dove con facilità hanno potuto scavalcare il muro di cinta e darsi alla fuga.

A comunicare l'arresto di uno dei due evasi è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "È un'ottima notizia: ora è importante concentrare gli sforzi interforze per catturare anche il secondo evaso'', commenta Federico Costigliola, coordinatore regionale per il settore minorile della Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Ma il Segretario Generale del Sappe, Donato Capece, denuncia: ''Va fatta, inevitabilmente, un'attenta analisi di quanto sta accadendo, nella giustizia minorile. Da molto, troppo tempo arrivano segnali preoccupanti dall'universo penitenziario minorile: Catania, Acireale, Beccaria, Torino, Treviso, Bologna, Casal del Marmo a Roma, Nisida, Bologna, Airola… abbiamo registrato e continuiamo a registrare, con preoccupante frequenza e cadenza, il ripetersi di gravi eventi critici negli istituti penitenziari per minori d'Italia".