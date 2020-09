Evade da domiciliari due volte in 3 giorni: in carcere

Un uomo di 44 anni. M.M., è stato arrestato dalla polizia ad Acireale e rinchiuso in carcere dopo che per due volte nel giro di tre giorni è evaso dagli arresti domiciliari che scontava in casa dei genitori per i reati di lesioni e maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli. L' aggravio della misura cautelare per il pericolo di reiterazione criminosa è stato deciso dal Gip.

Lo scorso 16 agosto l’uomo, infatti, senza alcuna autorizzazione, si era allontanato dal domicilio dei genitori dove si trovava ristretto per recarsi presso l'abitazione della ex, con l’intento di “riallacciare un consensuale rapporto sentimentale". Erano state, quindi, attivate le ricerche che si erano concluse positivamente il giorno successivo quando M.M. aveva fatto rientro nell’abitazione, senza dare alcuna valida giustificazione della sua assenza. Nella circostanza, si era proceduto alla denuncia per l'accertata trasgressione della misura degli arresti domiciliari, con specifico riguardo alla prescrizione di non allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura. M.M. il successivo giorno 19, quando ancora era sottoposto alla pena detentiva, non era stato trovato in casa al momento del controllo da parte del personale della “Squadra Volanti” del predetto commissariato.

L’uomo è stato, nuovamente, denunciato per il reato di evasione, ed è stata fatta richiesta all’Autorità giudiziaria di un aggravio della misura cautelare per il "pericolo di reiterazione criminosa".