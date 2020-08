Evade dagli arresti domiciliari: arrestato

Nel pomeriggio di ieri personale dell’Upgsp ha arrestato Daniele Giuseppe Fabiano, del 1989, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo, sottoposto alla misura cautelare, poiché arrestato alcuni giorni prima per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, non è stato trovato in casa dagli operatori nel corso di un controllo. Dell’accaduto è stato informato il magistrato di turno che ha disposto il ricollocamento dello stesso agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

