Evade dai domicilari: arrestato pregiudicato

Nel corso della notte, il personale delle Volanti dell’Ufficio prevenzione e soccorso pubblico ha tratto in arresto per il reato di evasione un individuo pregiudicato. L'uomo, pur essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per aver commesso reati contro il patrimonio, si era allontanato senza giustificato motivo dalla sua abitazione. L’uomo, catanese del 1978, è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari su disposizione del magistrato di turno.