Evade dai domicilari ma viene beccato dai poliziotti in giro

Nel corso della notte, il personale dell’Ufficio Servizi ha proceduto al controllo di un uomo a bordo di un motociclo in via Cordai. L’uomo ha affermato di essere diretto al più vicino ospedale poiché accusava un malore. Pertanto, gli operatori si sono prodigati subito rassicurandolo che avrebbero fatto intervenire immediatamente sul posto un’ambulanza per prestargli soccorso. Tuttavia, quest’ultimo ha rifiutato dandosi alla fuga a bordo del mezzo, ma è stato bloccato poco dopo in via Plebiscito. Dai controlli è emerso che il soggetto, identificato per S. I. L. (del 1981), era sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che lo ha accompagnato in ospedale dal quale è stato dimesso senza alcuna prognosi. Per tale ragione l'uomo, che si trovava in detenzione domiciliare per un cumulo di pene, è stato arrestato per evasione e su disposizione del PM di turno sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo.