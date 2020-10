Evade dai domiciliari: arrestato a San Giovanni Galermo

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato il 22enne colombiano Ochoa Lujan Sebastian, poiché ritenuto responsabile di evasione. Il giovane extracomunitario, già ai domiciliari per rapina, ricettazione ed estorsione, reati commessi nel capoluogo etneo il 16 gennaio di quest’anno, è stato sorpreso dai militari di pattuglia mentre percorreva a piedi la via Salvatore Salanitri, a San Giovanni Galermo, in evidente violazione della misura detentiva cui era sottoposto. L’arrestato, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria, è stato ricollocato ai domiciliari.

