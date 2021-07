Evade dai domiciliari: arrestato e trasferito in carcere

Si tratta di un venticinquenne catanese con precedenti per furto aggravato

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti delle Volanti hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare che ha disposto il trasferimento in carcere di un venticinquenne catanese. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari per il reato di furto aggravato commesso nel 2020, nei giorni scorsi si era reso responsabile del reato di evasione, sorpreso fuori dalla propria abitazione nel corso di un controllo degli agenti. I poliziotti delle Volanti lo hanno quindi prelevato e condotto in questura da dove, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere Piazza Lanza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria