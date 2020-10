Evade ripetutamente dai domiciliari: arrestato e trasferito in carcere

I carabinieri di Belpasso, in esecuzione di un’ordinanza d’aggravamento della custodia cautelare emessa dalla Seconda Sezione Penale della Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato il 38enne Alfio Cunsolo, del posto. L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di droga, ma le violazioni delle relative prescrizioni alla misura detentiva sono state compendiate dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria che, poi, ha adottato il provvedimento che ha disposto il trasferimento dell'uomo nel carcere di piazza Lanza.

