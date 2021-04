Evade dai domiciliari: arrestato

I poliziotti hanno notato l'uomo in via Pisacane

Nel pomeriggio di ieri, il personale delle Volanti, durante l’attività di controllo del territorio, ha notato in via Pisacane un uomo, già conosciuto in quanto pregiudicato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Gli agenti provveduto, quindi, a bloccare l’uomo verificando che la misura restrittiva cui era sottoposto risultava essere ancora in atto. Lo hanno dunque arrestato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Dei fatti è stato informato il magistrato di turno che ha convalidato l’arresto, disponendo nuovamente la misura degli arresti domiciliari ancora in corso.