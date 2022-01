Evade dai domiciliari: beccato in strada dai carabinieri

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia hanno arrestato un 35enne del posto perché gravemente indiziato del reato di evasione. Nella serata i militari, durante i consueti controlli per verificare l’ottemperanza alle disposizioni da parte delle persone nei cui confronti sono state emesse misure restrittive, hanno verificato che l’uomo, sottoposto ai domiciliari per reati in materia di droga, non era presente nella sua abitazione di via Tarpea. Immediate le ricerche attivate nelle vie limitrofe dell’abitazione dove, poco più tardi, i carabinieri lo hanno intercettato mentre, guardandosi intorno e con passo veloce, stava facendo rientro a casa da dove si era allontanato senza autorizzazione. Il 35enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, all’esito del giudizio direttissimo è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa delle future determinazioni dell’autorità giudiziaria.