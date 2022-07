Evade dai domiciliari, beccato a lavorare in una pizzeria di via Duca degli Abruzzi

Nella serata di ieri, volanti della polizia hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari un uomo, classe 1976, il quale senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria si era allontanato dalla sua abitazione per svolgere attività lavorativa presso una pizzeria in via Duca degli Abruzzi, dove è stato rintracciato. A seguito di ciò è stato informato il Pm di turno che disponeva di sottoporre nuovamente l'uomo alla misura cautelare in attesa del giudizio per direttissimo.