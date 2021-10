Evade dai domiciliari e si aggira per la città con grimaldelli in tasca: denunciato

La squadra volante del commissariato di Adrano ha denunciato per evasione un venticinquenne, residente nella stessa città, che annovera diversi precedenti penali e di polizia. L’uomo è attualmente ristretto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare e sottoposto, tra l’altro, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno. Nel corso della notte tra domenica e lunedì, in pieno periodo di competizione elettorale per la scelta del nuovo sindaco della città, l’uomo è stato sorpreso in via Cipollone, fuori dal proprio domicilio, senza che riuscisse a fornire alcuna giustificazione valida circa la sua presenza in quel luogo. Insospettiti da tale circostanza, gli agenti di polizia hanno proceduto all'immediata perquisizione, rinvenendo, all’interno della tasca sinistra dei pantaloni, tre grimaldelli, strumenti che solitamente vengono utilizzati per forzare gli sportelli delle autovetture in sosta. Visti i suoi precedenti per reati contro il patrimonio, il giovane pertanto è stato altresì deferito all’autorità giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli, per il quale è prevista la pena dell’arresto da sei mesi a due anni. Per il reato di evasione, invece il codice commina la pena della reclusione da uno a tre anni. I grimaldelli sono stati sequestrati e posti anch’essi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.