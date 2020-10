Evade dai domiciliari, i carabinieri lo aspettano a casa

I carabinieri della stazione di Gravina di Catania hanno arrestato il 23enne Angelo Di Venuta, perché responsabile del reato di evasione. I militari erano impegnati in un servizio finalizzato al controllo di tutti i soggetti che, in quel territorio sono sottoposti a detenzione domiciliare ma, intorno alle ore 15, presso la sua abitazione i carabinieri non l'hanno trovato. Hanno così pazientemente aspettato sino a quando il giovane, tranquillamente, rientrato presso la propria abitazione, noncurante dei propri obblighi, trovando però i militari che lo aspettavano per ricondurlo nuovamente agli arresti, stavolta però in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

