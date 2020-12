Evade dai domiciliari per accompagnare la figlia dalla nonna: arrestato

I carabinieri della stazione di Librino hanno tratto in arresto Carmelo Flora, 26enne, poiché ritenuto responsabile di evasione. In particolare, l'uomo già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, non è stato trovato presso la propria abitazione dai carabinieri che si erano lì recati per effettuare un controllo. Alla vista dei militari, che hanno atteso il suo rientro, il ragazzo si è giustificato asserendo di essersi allontanato per accompagnare la figlia dalla nonna. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato nuovamente relegato presso la propria abitazione.