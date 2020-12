Evade dai domiciliari per comprare le sigarette: arrestato

I carabinieri di piazza Dante hanno tratto in arresto Giovanni Emanuele Torre, 55enne, poiché ritenuto responsabile di evasione. In particolare, durante il normale servizio di pattuglia, i militari hanno notato l’uomo, che vedendoli si è dato alla fuga durata solamente alcune decine di metri. Una volta fermato, lo stesso ha ammesso di essersi allontanato dalla propria abitazione, dove si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari, solo per comprare delle sigarette. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato nuovamente relegato presso la propria abitazione.