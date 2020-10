Evade dai domiciliari per fare uno scippo: arrestato

Si trovava agli arresti domiciliari ma continuava nella sua attività illecita, uscendo da casa per commettere altri scippi. Nella giornata di ieri, personale delle Volanti ha denunciato per i reato di furto con strappo ed evasione il catanese P. P., del 1998. Alle ore 6:30 un equipaggio di Volante è intervenuto all’interno della villa Pacini, dove una donna aveva segnalato su linea di emergenza 112 di aver subito lo scippo della sua borsa ad opera di un individuo appiedato. I poliziotti, grazie alle precise descrizioni fornite dalla vittima e, a seguito di attività info investigativa, si sono messi alla ricerca del soggetto, che corrispondeva alla descrizione di un soggetto a loro già noto. Lo stesso, è stato rintracciato all’interno della sua abitazione di residenza, dove era ristretto agli arresti domiciliari. Infatti, in data 7 ottobre scorso, l'uomo era stato arrestato dalle Volanti in occasione di una rapina consumata in piazza Università, ai danni di una donna a piedi sorpresa alle spalle e alla quale è stato sferrato un pugno per farle cadere il telefonino. Subito dopo è fuggito insieme ad un complice ma è stato acciuffato e sottoposto agli arresti domiciliari. Il giovane, identificato per il suddetto P. P., ha ammesso immediatamente di essere l’autore dell’atto illecito, fornendo ai poliziotti indicazioni utili al ritrovamento della borsa oggetto di furto, che è stata ritrovata per strada in zona Castello Ursino e quindi riconsegnata alla legittima proprietaria.

