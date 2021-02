Evade dai domiciliari per farsi un giro in macchina

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato il 24enne catanese Giuseppe Principato, poiché ritenuto responsabile di evasione. L’uomo, già agli arresti domiciliari dal 13 marzo 2020 per reati contro il patrimonio (rapina e ricettazione), era obbligato ad indossare il braccialetto elettronico. Dispositivo che è andato in allarme consentendo, tramite centrale operativa, l’intervento nella sua abitazione dell’equipaggio della gazzella che ha potuto verificarne l’avvenuta evasione. L’evaso è stato rintracciato e bloccato in via Pantelleria mentre era alla guida della propria Mini Cooper Countryman. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.