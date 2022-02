Evade dai domiciliari: rintracciato e arrestato

I poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno arrestato un giovane trentaquatrenne per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. I poliziotti, recatisi presso l’abitazione dell'uomo per l'instalazione del braccialetto elettronico, hanno constatato la sua assenza. Il malvivente, tuttavia, è stato subito rintracciato e dichiarato in arresto per il reato di evasione. L’uomo si è giustificato con gli agenti asserendo di essere semplicemente andato a comprare un po' di frutta.