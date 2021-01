Evade dai domiciliari, rintracciato grazie al braccialetto elettronico

Nella giornata di ieri, il personale delle Volanti ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità colombiana R.A.F. del 1992, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. In particolare, intorno alle ore 1.00 è giunta alla Sala operativa della Questura una segnalazione su l’allontanamento da casa dell’uomo, il quale era controllato con braccialetto elettronico. Poco dopo, gli equipaggi hanno rintracciato l’uomo in strada, in via Luigi Capuana e lo hanno immediatamente tratto in arresto. Condotto in Questura, su disposizione del magistrato di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.