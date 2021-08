Evade dai domiciliari, sorpeso a passeggiare: arrestato

Nella serata di ieri personale delle volanti ha tratto in arresto un uomo responsabile del reato di evasione. Nello specifico, intorno alle ore 20 una volante, transitando per la via Bassi, ha notato un uomo, conosciuto agli operatori perché sottoposto al regime degli arresti domiciliari, camminare lungo il marciapiede. Dopo averlo fermato e averne accertata l’identità, i poliziotti lo hanno arrestato e su disposizione del magistrato di turno, sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.