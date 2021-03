Evade dai domiciliari: sorpreso in strada dai carabinieri

Il 35enne Said Abouzhaid si trovava agli arresti per rapina, violenza privata e furto

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 35enne cittadino extracomunitario di origini marocchine Said Abouzhaid per evasione. L’uomo infatti, sottoposto agli arresti domiciliari per rapina, violenza privata e furto, reati commessi a Misterbianco nel giugno 2020, si era concesso un diversivo abbandonando la propria abitazione, ma, purtroppo per lui, è stato individuato dai militari nel corso del loro servizio di perlustrazione nel centro cittadino. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ricondotto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.