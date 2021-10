Evade dalla comunità: arrestato responsabile di violenza sessuale

E' stato arrestato dai carabinieri di Biancavilla dopo l'ennesima violazione. Si tratta di un 20enne di origini egiziane che nel 2016, nel siracusano, aveva commesso una violenza sessuale di gruppo. Il giovane si trovava affidato in prova ai servizi sociali presso una comunità del comprensorio biancavillese ma aveva violato più volte le prescrizioni per cui è stato emesso il provvedimento a seguito del quale è stato condotto in un penitenziario minorile.