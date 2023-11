Viola più volte gli arresti domiciliari: 68enne finisce in carcere

La polizia di Stato, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, ha dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un pregiudicato di Acireale, di 68 anni, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato adottato dal Gip del Tribunale di Catania, su richiesta della Procura Distrettuale, in relazioni alle molteplici occasioni nelle quali l’indagato si era allontanato senza alcuna autorizzazione dal proprio domicilio.

Nel mese di settembre, l’uomo era stato arrestato in flagranza di reato – dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale – per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la convalida era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Nelle settimane successive, in più occasioni, il 68enne ha, però, violato la misura restrittiva, allontanandosi dal domicilio e risultando, pertanto, più volte assente in occasione dei controlli eseguiti dalle forze di polizia. La Procura della Repubblica di Catania, viste le diverse violazioni riscontrate e segnalate dai poliziotti del commissariato di Acireale, ha, dunque, avanzato richiesta di aggravamento della misura cautelare in atto, dimostratasi insufficiente a garantire le esigenze cautelari. Sulla base degli elementi raccolti, il Gip del Tribunale di Catania ha accolto la richiesta di aggravamento formulata dalla Procura e ha disposto che il 68enne venisse sottoposto a custodia cautelare in carcere. Al termine delle attività di rito, il 68enne è stato tradotto dai poliziotti presso la casa circondariale di piazza Lanza a Catania.