Evade dai domiciliari per acquistare una dose di crack, arrestato

I carabinieri della compagnia di Piazza Dante hanno arrestato il 31enne catanese Danilo Concetto Carchiolo. L’uomo, lo scorso 30 agosto era stato arrestato e posto ai domiciliari dopo aver razziato la colonnina del distributore della Q8 di via Marco Polo a San Giovanni La Punta e, inoltre, nella circostanza aveva opposto resistenza all’arresto investendo con il proprio scooter i militari operanti. Adesso Carchiolo è stato riconosciuto e fermato in via Plebiscito dai carabinieri, impegnati in un servizio antidroga nel popoloso quartiere San Cristoforo, dopo aver acquistato una dose di crack. E' stato ricondotto ai domiciliari in attesa della direttissima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.