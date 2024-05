Evade dai domiciliari e chiede ad una parente di procurargli della droga: 19enne in carcere

I carabinieri della stazione di Militello in Val di Catania hanno arrestato un 19enne del posto per evasione e porto abusivo di armi. Il giovane era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per violazioni precedenti, ma tendeva a non rispettarla.

I carabinieri, infatti, lo tenevano d'occhio e avevano già segnalato all'Autorità Giudiziaria il suo comportamento. Qualche giorno fa, intorno alle 14, il 19enne è stato trovato dalla parente in casa sua, dove non avrebbe dovuto essere. Le ha poi chiesto di procurargli della marijuana.

La donna, impaurita, ha chiamato i carabinieri, ma il giovane è scappato prima del loro arrivo. Dopo circa un'ora di ricerche, i militari lo hanno trovato in un terreno incolto vicino a via Cavour. Durante la perquisizione, gli hanno trovato due coltelli a serramanico, uno nella tasca dei pantaloni e l'altro in un marsupio.

L'arresto in flagranza per evasione e porto abusivo di armi è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria. Su richiesta dei carabinieri, la misura cautelare degli arresti domiciliari è stata aggravata e il 19enne è stato associato al carcere di Caltagirone.