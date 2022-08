Evade dai domiciliari per andare a pranzare: arrestato 45enne

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato un 45enne catanese, percettore del reddito di cittadinanza, con l’accusa di evasione. I militari, a seguito di attivazione dell’allarme rilevato dal “braccialetto elettronico”, si sono recati nel quartiere di San Cristoforo presso l’abitazione dell’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, constatandone l’effettiva assenza.

Nonostante le ricerche svolte i militari non sono riusciti a localizzare l’evaso che, tra l’altro, godeva di un’autorizzazione ad uscire dalla propria abitazione per motivi di lavoro dalle ore 14:40 alle 19:30. Il 45enne, invece, non è stato trovato dai militari neanche sul posto di lavoro, seppur si fosse preoccupato d’avvertire preventivamente le autorità competenti dicendo che vi si stava recando. Solamente alle successive 16:30 è stato rintracciato dai militari nei pressi di viale Libertà, mentre con tutta calma stava dirigendosi al lavoro.

Per giustificare il suo ritardo l'uomo ha dichiarato che, in assenza di ristoranti in zona, era stato costretto ad allontanarsi dall’abitazione per poter pranzare. Il 45enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.