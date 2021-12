Evasore "seriale" di 37 anni finisce in carcere

I carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno eseguito un ordine di aggravamento della misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Catania, e hanno così arrestato un 37enne. L’uomo, già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, in più occasioni era stato beccato in giro dai militari che lo avevano ricondotto nella sua abitazione. Le diverse evasioni hanno quindi determinato un provvedimento inasprito e per lui si sono spalancate le porte del carcere di piazza Lanza.