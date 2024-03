Evade più volte dai domiciliari, disposta la custodia cautelare in carcere per un 26enne

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania, sono stati inviati in via Passo di Aci per dare esecuzione ad un’ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Catania, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l’aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituendola con la custodia cautelare in carcere, nei confronti di un 26enne pregiudicato catanese.

La misura trae origine dal fatto che l’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per essersi reso autore del reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna, più volte era evaso dalla propria abitazione senza alcuna giustificazione plausibile. Una volta rintracciato, gli agenti lo hanno accompagnato presso la casa circondariale piazza Lanza.