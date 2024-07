Litiga con la moglie ed evade dai domiciliari, nuovo arresto per un pregiudicato

Un pregiudicato catanese di 43 anni è stato arrestato dagli agenti delle volanti della questura di Catania per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e per evasione dagli arresti domiciliari. Nel corso di un controllo del territorio in orario serale, i poliziotti sono intervenuti a Librino perché era stata segnalata una lite tra conviventi all'interno di un'abitazione. Appena arrivati sul luogo indicato, gli operatori hanno scorto in strada un uomo in evidente stato di agitazione, che ha subito cominciato ad inveire contro di loro, minacciandoli ed opponendo resistenza al controllo. E' stato quindi immobilizzato ed identificato per un pregiudicato catanese quarantatreenne, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

A quel punto, gli agenti lo hanno accompagnato negli uffici della squadra volanti per ulteriori accertamenti. Nel frattempo, la convivente ha riferito che, durante la lite scaturita tra i due, il 43enne era andato in escandescenza ed aveva messo a soqquadro l’abitazione e distruggendo vari oggetti dell'arredo domestico. E' quindi scattato l'arresto per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e per evasione dagli arresti domiciliari. Il pm di turno ha disposto il ripristino della misura cautelare, in attesa del giudizio per direttissima.