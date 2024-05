Evade dai domiciliari e va a in giro in motorino: 35enne denunciato

Un pregiudicato catanese di 35 anni è stato denunciato per evasione dagli agenti della polizia. L’uomo era stato notato alla guida di un ciclomotore mentre percorreva via Plebiscito, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. I poliziotti si sono recati nell’abitazione del 35enne che è stato visto mentre cercava di rientrare in casa, ed è stato pertanto sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

In considerazione dei precedenti, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha consentito di sequestrare diversi arnesi solitamente utilizzati per i furti di auto. Tra questi, tre dispositivi OBD, con relativo cavo di collegamento, notoriamente utilizzati per bypassare le centraline elettroniche delle auto, sei telecomandi universali, un frangi vetro e un cacciavite.