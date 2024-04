Evade dai domiciliari per andare a spasso, 33enne arrestato

I carabinieri di Acireale hanno controllato, ad Aci Catena, l’abitazione di un 33enne agli arresti domiciliari. Pur suonando insistentemente al citofono dell’appartamento, i militari non hanno ottenuto alcuna risposta. Le attività per rintracciare dell’evaso hanno avuto termine dopo qualche minuto, quando il 33enne è stato avvistato, dagli operanti, all’interno di un residence adiacente la sua abitazione, dove stava pacificamente passeggiando, probabilmente con la convinzione di non essere visto. L’uomo è stato aggiunto, bloccato e arrestato poiché non aveva alcuna autorizzazione ad allontanarsi dal suo domicilio. I carabinieri lo hanno posto l'evaso posto a dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.