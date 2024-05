Evaso dai domiciliari, "lavorava" come parcheggiatore abusivo: arrestato

Una pattuglia di poliziotti in moto ha identificato e arrestato, in via Dusmet, un parcheggiatore abusivo di 32 anni, segnalato alla polizia da un cittadino tramite l'applicazione Youpol. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo era destinatario di nota di rintraccio per l’esecuzione dell’espiazione di una pena detentiva ai domiciliari, per reati in materia di stupefacenti. Con l’ausilio di una volante, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura. Al termine delle attività di rito e informato il Pubblico Ministero di turno, è stato accompagnato presso il proprio domicilio dove sconterà la condanna.