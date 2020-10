Troppa voglia di uno spinello, evade dai domiciliari ma viene scoperto

I carabinieri di Catania Fontanarossa hanno arrestato il 42enne Agatino Giuffrida, responsabile di evasione. L'uomo stava scontando la sua pena per reati contro il patrimonio e per droga ma ha avuto una irrefrenabile "voglia" di fumare una “canna” di marijuana. Così ha abbandonato la propria abitazione di via Palermo ed a bordo della propria auto, senza alcuna remora, si è recato in via San Jacopo per rifornirsi dell’agognata “erba”. Non ha avuto però neanche il tempo di accendere lo spinello perchè i militari, impegnati in quella zona nel monitoraggio del fenomeno di spaccio, lo hanno immediatamente riconosciuto e bloccato. Giuffrida ha candidamente confessato loro il motivo della propria presenza i quali però oltre all’arresto per evasione, motivo per il quale lo hanno ricondotto ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, lo hanno segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.