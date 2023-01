Piazza Palestro, evade dai domiciliari, ruba una Punto e semina il panico per le vie del centro: acciuffato dai carabinieri

I carabinieri hanno deferito all’autorità giudiziaria un ventunenne, pregiudicato catanese, per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Oggi all'alba in via Dusmet, i militari hanno provato a fermare una Punto guidata dal giovane, già noto alle forze dell'ordine, che per tutta risposta ha accelerato cercando di seminare i carabinieri correndo per le vie del centro cittadino.

Ne è nato un movimentato inseguimento, degno film anni 70', durato alcuni minuti, durante il quale il giovane, nonostante le intimazioni a fermarsi da parte dell’equipaggio della gazzella, a sirene e lampeggianti accesi, ha continuato imperterrito la sua fuga, mettendo in pericolo sia gli automobilisti sia gli stessi carabinieri.

Come ultimo tentativo per sfuggire all'inseguimento dei militari il pregiudicato ha volontariamente fatto scivolare sul manto stradale sei pedane e due scalette in ferro dal bagagliaio della Punto. La pattuglia, dopo aver inseguito il fuggitivo lungo piazza Borsellino, via Cristoforo Colombo, via Plebiscito e via del Principe, è infine riuscita a bloccarlo in via Belfiore. All’esito dei successivi accertamenti, è emerso che il ragazzo, violando la prescrizione della misura cautelare a suo carico della permanenza in casa, tra le ore 18 e le 7, è andato a spasso a bordo della Punto rubata poco prima in piazza Palestro. Di provenienza illecita sono poi risultati sia i materiali edili recuperati dai carabinieri lungo il tragitto, sia altre cinque pedane rinvenute ancora nell’abitacolo del mezzo, poco prima rubate in un vicino cantiere.