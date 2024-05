Evade dai domiciliari, 41enne straniero arrestato dalla polizia

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della polizia hanno rintracciato, in via Francesco Miceli, un 41enne straniero, pregiudicato per reati contro il patrimonio, che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari. I poliziotti lo hanno arrestato per evasione perché nel corso di tre controlli domiciliari effettuati nei giorni precedenti era risultato irreperibile. Informato dell’arresto, il Pubblico Ministero di turno ha disposto di sottoporre nuovamente l'uomo agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con contestuale giudizio direttissimo.