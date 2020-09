Gira in macchina con un vitellino, arrestato per evasione dai domiciliari

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I Carabinieri della Stazione di Licodia Eubea hanno arrestato nella flagranza il 73enne Sebastiano Montagno, di Vizzini, poiché ritenuto responsabile di evasione. Dal 4 aprile 2019 era stato trasferito dal carcere di Caltagirone agli arresti domiciliari per motivi di salute. L’uomo, nell’aprile del 2018, a seguito delle indagini dei militari della Compagnia di Caltagirone, fu destinatario insieme a due parenti di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale calatino in ordine all’omicidio di Giuseppe Destro e il tentato omicidio del fratello Carmelo, fatto di sangue avvenuto il 26 febbraio 2018 nelle campagne tra i comuni di Mazzarrone e Licodia Eubea. I militari di pattuglia, ieri pomeriggio, lo hanno riconosciuto e bloccato a poca distanza dalla provinciale 86, mentre si trovava a bordo di un’autovettura condotta dalla figlia e con all’interno un vitellino, motivo per cui l’uomo era stato costretto ad allontanarsi da casa. Si è giustificato con i carabinieri riferendo che la figlia gli aveva chiesto di darle una mano a trasferire l’animale in un’altra campagna di loro proprietà. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.