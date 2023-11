Evade dai domiciliari per aggredire la ex: 42enne arrestato e incarcerato

La polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un pregiudicato di 42 anni, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il provvedimento è stato adottato dal gip del tribunale di Catania, su richiesta della procura distrettuale, in seguito alle violazioni delle prescrizioni che gli erano state imposte. L’uomo, infatti, qualche mese fa era stato arrestato dagli agenti del commissariato di Adrano per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. In seguito, era stato scarcerato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Qualche giorno fa, però, l’uomo ha telefonato all’ex moglie minacciandola e si è, inoltre, allontanato dal suo domicilio, evadendo dagli arresti domiciliari, per incuterle timore. La procura, sulla base della segnalazione dei poliziotti del commissariato di Acireale, ha, dunque, avanzato richiesta di aggravamento della misura cautelare, dimostratasi insufficiente a garantire le esigenze cautelari. Il gip del Tribunale di Catania ha accolto la richiesta della procura e ha disposto che il 42enne venisse sottoposto a custodia cautelare in carcere.