Evade più volte dai domiciliari: arrestato

I carabinieri della stazione di Librino hanno arrestato il 28enne Antonino Rapisarda, responsabile di evasione. I militari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando, in viale San Teodoro hanno notato la presenza del Rapisarda, il qiale per l’ennesima volta si trovava fuori casa nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari. Solamente nel mese di luglio, infatti, lo hanno sorpreso ben 5 volte. Lo hanno così nuovamente arrestato e ricondotto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.