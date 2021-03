Evadono dagli arresti domiciliari: beccati dalla polizia

Nel corso del fine settimana, gli agenti delle volanti hanno arrestato per il reato di evasione dai domiciliari due soggetti. Il primo, D.M. (del 1985), che non è stato trovato dagli operatori che hanno effettuato un normale controllo all’interno della sua abitazione, contattato telefonicamente, ha fatto rientro dopo alcuni minuti senza fornire alcun plausibile motivo per giustificare la sua assenza. Il secondo, M.C. (del 1984) è stato colto dalla polizia fuori dalla sua abitazione mentre dialogava con un altro soggetto, residente nella stessa via ma a distanza di alcuni civici, anch’esso sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. In entrambi i casi il Pubblico Ministero ha disposto il ripristino degli arresti domiciliari.