Evade dai domiciliari e fugge dai carabinieri, arrestato 26enne pregiudicato

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale etneo hanno arrestato un 26enne pregiudicato di Paternò, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio ed evaso. Durante un servizio di controllo, passando per via Auteri i militari hanno notato un giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le auto in sosta. Il giovane, alla vista dell’auto dei carabinieri, ha provato a defilarsi tra le stradine limitrofe, sgattaiolando con passo veloce.

E' stato quindi tallonato, fermato a pochi metri di distanza e sottoposto a controllo. Nonostante il giovane fosse sprovvisto di documenti di riconoscimento, i carabinieri lo hanno subito riconosciuto poiché già noto per altre vicende giudiziarie ed hanno anche accertato che fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nel comune di Paternò. I carabinieri hanno nuovamente sottoposto il 26enne alla misura degli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziari che ha convalidato l’arresto.