San Cristoforo, 37enne evade dai domiciliari e finisce in carcere

Lo scorso 11 ottobre gli agenti di polizia del commissariato centrale hanno dato esecuzione ad una ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Catania, seconda sezione penale, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere a carico di L.G.,37enne residente a San Cristoforo. Il provvedimento scaturisce da un’attività svolta d’iniziativa dagli agenti, per accertare la regolare presenza in casa dell’uomo. Lo scorso 30 settembre, il pregiudicato era assente al momento del controllo effettuato dai poliziotti. Sua madre ha riferito che si era allontanato da casa ormai da alcune ore. Il controllo è stato ripetuto nella giornata successiva con esito positivo: il soggetto stavolta, è stato trovato in casa e denunciato per l’evasione commessa il giorno precedente. E' stato quindi richiesto e accolto l’aggravamento della misura cautelare con altra più afflittiva. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato associato presso il carcere di Piazza Lanza.