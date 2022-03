Evade dai domiciliari per andare da Randazzo a Catania, denunciato

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno denunciato un 31enne di Randazzo per evasione. Ieri i militari hanno proceduto al controllo di diverse persone sottoposte a misure restrittive, fino a quando, nel transitare nei pressi di piazza Currò, hanno notato il giovane che camminava tranquillamente in strada. Dagli accertamenti effettuati è emerso che, sebbene fosse sottoposto agli arresti domiciliari nel Comune di Randazzo, aveva pensato di recarsi in trasferta nel capoluogo etneo, incorrendo così in un nuovo capo di imputazione per evasione.