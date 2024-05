Evade continuamente dai domiciliari, si aprono le porte di Piazza Lanza per un 43enne

Un 43enne catanese con precedenti penali per reati contro il patrimonio, tra cui furti ed evasione, è stato arrestato dalla polizia di Stato e condotto nel carcere catanese di Piazza Lanza. L'uomo, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, era stato segnalato dal commissariato Centrale perchè era evaso in diverse occasioni dalla sua abitazione di San Cristoforo, come verificato durante i controlli di routine eseguiti dagli agenti. In un caso, è stato addirittura trovato in strada durante la notte. Nonostante la diffida formale del magistrato di sorveglianza, il 43enne aveva continuato a comportarsi allo stesso modo. In un'occasione, non è stato possibile notificargli un atto perché assente da casa da due giorni.

In un'altra circostanza, è stato notato e denunciato per evasione dagli agenti di una volante. Proprio a causa delle continue violazioni, l'ufficio di sorveglianza di Catania ha emesso un decreto di sospensione provvisoria degli arresti domiciliari, ordinando l'accompagnamento in carcere. Il nuovo arresto, con trasferimento al penitenziario, è stato pertanto eseguito dalla polizia di Stato, su disposizione della Procura.