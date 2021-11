Detenuta ai domiciliari evade per rifugiarsi a casa della sorella

Nella tarda sera di ieri, gli agenti della squadra volanti sono intervenuti in viale Moncada, dove era stata segnalata la presenza di una donna che si era allontanata da una comunità di Agrigento in cui si trovava per scontare la misura alternativa della detenzione domiciliare. Una volta individuata nella casa della sorella e identificata, la donna è stata accompagnata presso gli uffici della questura per gli ulteriori adempimenti e denunciata, in stato di libertà, per il reato di evasione. Dei fatti è stata data notizia al pm di turno che ha disposto di ricollocare la donna presso la comunità dalla quale si era volontariamente allontanata.