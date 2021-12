Evade dai domiciliari ed 'incontra' i carabinieri che lo arrestano

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò hanno arrestato un 37enne del posto, ritenuto responsabile del reato di evasione. Nella mattinata di ieri, i carabinieri si sono recati presso l’abitazione in cui era relegato agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, riscontrandone però l’assenza tra l’altro non concretamente giustificata dai familiari presenti in casa. Attivate le ricerche, i militari sono riusciti a localizzarlo e bloccarlo in via Estonia, mentre stava dirigendosi verso casa nella speranza di non essere notato. Dopo essersi accorto della presenza dei militari ha cambiato direzione, ma è stato immediatamente “pizzicato” e ricondotto ai domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria, che deciderà sulla sua improvvisa voglia di libertà.